Министър Митов и Мирослав Рашков със спешен ход след побоя над полицейския шеф

След посегателството над директора на полицията в Русе - Николай Кожухаров, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков пътуват за областния град.

За това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Те ще посетят УМБАЛ „Канев“, където е настанен за лечение пострадалият Николай Кожухаров.

Очакват се изявления в 19 часа днес в болницата.

По неофициална информация инцидентът е станал около 05.30 часа в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“. Кожухаров е направил забележка на шофьори, извършвали рискови маневри на пътя, които в последствие го нападнали и пребили.

Директорът на полицията е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност.

Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но лекарите са успели да го спасят.

В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

