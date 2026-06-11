Пореден инцидент с електрическа тротинетка: две момчета пострадаха

Две непълнолетни момчета са болница след катастрофа с тротинетка. Инцидентът е станал около 19:00 часа тази вечер в района на еленското село Константин.

"По първоначална информация едното е управлявало превозното средство, а другото момче се е возило и двамата са паднали. Младежите са откарани във великотърновската болница. На място има екипи на полицията", обясни Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново, предаде "Фокус".

Причините за произшествието ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.

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