Месните продукти на Маджаров отново с най-високо ниво на IFS

Компанията всяка година преминава през сертификация.

Извършилата през 2025 година одита фирма, Bureau Veritas, е световен лидер в одиторските и сертификационни услуги.

IFS сертификатът удостоверява, че Димитър Маджаров покрива над 97.22% от изискванията на последната, осма версия на сертификата. Димитър Маджаров получава най-високото ниво (т.нар. Higher level) за всички свои месни продукти.

Какво представлява IFS - International Food Standard

IFS е доброволен стандарт. Той е внедрен в производството по инициатива на Димитър Маджаров с цел управление и контрол на качеството, и непрекъснато развитие и подобрения. IFS сертификатът се подновява през една година.

IFS надгражда задължително внедрените в производството на Димитър Маджаров Добри производствени практики (GMP) и Анализ на рисковете и контрол на критичните точки (НАССР). По време на одита се правят многобройни измервания, анализи и проверки. Те включват спазването на изисквания към:

· основните и допълнителни суровини за месните продукти

· условията на труд

· хигиената на персонала и в производствените помещения

· опаковането и свеждането до минимум на риск от замърсяване

· системите за качество и безопасност на продуктите дори при доставчиците

· спазването на рецептите

· съхранението, транспорта и проследимостта на продукта до магазините

· системата за управление на рекламациите.

Извършва се и оценка на ангажираността на висшето ръководство на фирмата за подкрепата на безопасността и качеството, както и на обученията на производствените екипи в това отношение.

За първи път Димитър Маджаров внедрява IFS стандарт при месните продукти през 2011 г. Последният, издаден от Bureau Veritas, IFS сертификат за месни продукти е валиден до август 2026 г.

Кои месни продукти на Маджаров покрива IFS

Всички месни продукти, произведени от Димитър Маджаров, отговарят на изискванията на International Food Standard. Сред тях са: предварително нарязаните (slice) колбаси и деликатеси, сурово-сушени, варено-пушени и печени, трайни и полутрайни колбаси и деликатеси, кайма и месни заготовки, сезонни продукти като мас, сланина, саздърма и др.

Какво означава IFS за потребителите на месни продукти

IFS сертификатът е гаранция, че месните продукти на Димитър Маджаров отговарят на изключително високи изисквания - от качеството на суровините, през хигиената в производството, до начина на съхранение и транспорт до магазините. За клиентите това означава, че купуват храна, произведена при строго контролирани условия, където всеки етап е проверен от независима одиторска компания. Високото ниво на сертификация (Higher level) и покриването на над 97% от изискванията на стандарта показват, че компанията не просто спазва минимални норми, а последователно работи за качество и безопасност. Стриктното следване на рецептите и редовните обучения на производствените екипи гарантират постоянство във вкуса и текстурата на продуктите. Това дава увереност на потребителите, че избират храни с доказано качество, при които рискът от замърсяване е сведен до минимум, а производственият процес е прозрачен и проследим.

