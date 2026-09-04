Общество

БАБХ насочи за унищожаване над 550 кг продукти при проверки на предприятия в област Варна

При съмнение за нарушение гражданите могат да подават сигнали горещия телефон 0700 122 99

БАБХ насочи за унищожаване над 550 кг продукти при проверки на предприятия в област Варна
04 сеп 26 | 12:16
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Григор Атанасов

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши проверки в предприятия в област Варна – две месопреработвателни, едно за производство на мазнини за мазане и млечни продукти и едно за производство и препакетиране на млечни продукти. Проверено е спазването на изискванията на законодателството в областта на безопасността на храните.

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При проверките са установени над 550 кг продукти с несъответствия, които са насочени за унищожаване. Сред тях са краве масло, моцарела, крема сирене, извара, топено пушено сирене и маргарин. Констатираните несъответствия включват изтекъл срок на годност, липса на необходимата маркировка, неспазване на температурния режим на съхранение и нарушена цялост на опаковките. Предприети са съответните административни мерки – актове за установяване на административни нарушения и предписания.

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В двете месопреработвателни предприятия са издадени предписания за отстраняване на установени несъответствия.

БАБХ продължава да осъществява официален контрол по цялата хранителна верига с цел защита на здравето и интересите на потребителите. При съмнение за нарушение гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.

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Автор Григор Атанасов

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