Кога солта и черният пипер губят силата си

Най-използваните подправки в кухнята на повечето домакинства са солта и черният пипер, за това те се изразходват и най-бързо. Други билки и подправки, към които посягаме по-рядко, могат да останат в шкафа дълго време, но именно когато ни потрябват, често се оказва, че вече не са годни.

За щастие, има лесен начин да проверим свежестта им. Нужно е само да вземем малка щипка и да я разтрием между пръстите си. Ако веднага усетим аромата, подправката е годна. Ако не, това е знак, че вкусовите ѝ качества са се загубили. Други признаци за изтекла свежест са слепване на текстурата или избледнял цвят.

Подправките с изтекъл срок на годност обикновено не са опасни за здравето, но губят аромата и вкуса си. Различните подправки имат различен максимален срок на годност – сушените билки издържат от една до три години, смлените подправки – приблизително също толкова, а цели подправки могат да се съхраняват от две до пет години.

Продължителността на съхранение зависи и от начина, по който ги пазим. Влагата, светлината и топлината ускоряват загубата на аромат и могат да променят текстурата. Най-добре е подправките да се държат на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина, в херметически затворени контейнери като буркани.

Така ще можем да се наслаждаваме на пълния вкус и аромат на подправките и билките за по-дълъг период, а кулинарните резултати в кухнята ще останат винаги отлични, пише lifestyle.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com