Николай и Николета Лозанова продадоха имота си. Какво се случва?

Николета Лозанова и Николай Михайлов се разделиха с дома на мечтите си. Двойката е продала къщата си в Бистрица, пише "България Днес".

Сумата, която са получили за луксозния си имот, е над 4 млн. лв. Така Ники и Николета излизат на сериозна печалба, тъй като изграждането на жилището им струваше около 1,2 млн.

Луксозното имение в Бистрица e над 450 кв.м. Има и голям двор. Мащабното му изграждане бе проследено подробно в едноименното риалити шоу.

В него освен градежа на къщата бе показан и личният живот на собствениците й, както и на дизайнера Алекс Ковачев и половинката му Гергана Малкоданска.

Къщата впечатлява с елегантен средиземноморски стил и съвременни архитектурни решения.

