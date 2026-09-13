Митрополит Николай с изключителни думи за убития Георги
Не съм чувал за друг такъв случай
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Не съм чувал за друг такъв случай
Къде всъщност е бил той
Сумата е много сериозна
Асеновград е българският Йерусалим, каза пред журналисти владиката
13-и ден няма следа от момчето
Надеждата намалява, но екипите от полицаи и военни не се отказват
И днес от момчето няма никаква следа
Продължава издирването на 13-годишното момче със Синдром на Даун
От вчера в издирването се включи и хеликоптер, който започна облитания на районите, в които се предполага, че може да бъде момчето
Детето е със синдром на Даун и е в неизвестност от 17 декември
Детето е в неизвестност от 17 декември
Днес полицаи и доброволци през целия ден издирваха детето в радиус от 20 километра
В село Конаре са проверени всички обитаеми и необитаеми къщи
На каква мярка ще бъдат подложени родители и роднини
Тази сутрин кризисният щаб ще направи ново разпределение за издирването на момчето
Над 200 служители на компанията празнуват имения си ден, като 84 от тях носят името Николай
Една от версиите е, че Николай се е изплашил от гръмотевичната буря в неделя в Ямболско
Празникът Кръстовден е на 14 септември
Митрополитът сравни сегашната ситуация в държавата с последните дни от Второто българско царство
Това мога да заявя, а кой ще е патриарх и наум не ви идва, каза той пред репортери в Бургас