Арт галерия Vejdi представя изложбата „Интимно“ на Николай Янакиев
Николай Янакиев е в редиците на големите майстори на живописта
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Николай Янакиев е в редиците на големите майстори на живописта
Николай Янакиев показва зрелищната експозиция "Интериорът" в изисканата столична галерия "Финес". Известният художник започва от света, който му е най...
Критиците и публиката оцениха по достойнство платната на Васил Стоев и Николай Янакиев, чиито произведения са изложени из цяла Европа, САЩ, Канада, Ав...