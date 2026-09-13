Изпратиха с аплодисменти Надежда Захариева (СНИМКИ)
Голямата поетесата Надежда Захариева, която ни напусна на 8 юли, бе изпратена в последния си земен път днес с аплодисменти. Поклонението в нейна памет...
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Голямата поетесата Надежда Захариева, която ни напусна на 8 юли, бе изпратена в последния си земен път днес с аплодисменти. Поклонението в нейна памет...
Поетесата ще остане в паметта на поколения читатели със стиховете, прозата и човешката си доброта
Дамян Дамянов беше ботевски тип човек - сякаш беше изпълнил заръката му силно да люби и мрази, споделя в навечерието на 80 годишнината си съпругата му...
Въпрос на морал е да внимаваме какво говорим, казва поетесата Надежда Захариева