Лятна жега за ценители на изкуството
Изложбата на Нина Русева и Мика Сав в Приморец продължава маратона от арт събития в Бургас
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Изложбата на Нина Русева и Мика Сав в Приморец продължава маратона от арт събития в Бургас
Ще бъдат показани каменни скулптури, рисунки и живописни платна
Експозицията с техни творби ще бъде открита на 28 септември (сряда) от 18 часа
Нина Русева гостува в галерията с изложба, посветена на двореца и лятото
Нина Русева, красивата и талантлива художничка от "Ню Бояна филмс", представя живописната експозиция "Картини от пътя" в "Дом Витгенщайн" във Виена....