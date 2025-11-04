Теменужка Петкова: Еврото ще донесе растеж, инвестиции и по-ниски разходи

България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 година, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Събитието се проведе в рамките на националната комуникационна кампания за присъединяването на страната към еврозоната и събра ключови фигури от европейските и българските финансови институции.

България покри критериите и спечели доверието на Европа

„България покри критериите за конвергенция и ще заеме достойно своето място на масата, на която се определя икономическото и финансово бъдеще на Европейския съюз“, заяви министър Петкова пред участниците във форума. Тя подчерта, че повишаването на суверенния кредитен рейтинг на страната от международните агенции е ясен знак за стабилност и доверие, които насърчават инвестициите и икономическия растеж.

Сред конкретните ползи Петкова открои премахването на разходите за превалутиране, което ще донесе облекчение за бизнеса и гражданите. По думите ѝ, членството в еврозоната ще осигури по-ниски транзакционни разходи, по-висока степен на финансова стабилност и ще затвърди ролята на България като надежден икономически партньор в рамките на ЕС. „Доверието е предпоставка за инвестиции, а инвестициите са двигател на растежа и новите работни места“, посочи още тя.

Пътят към еврото бе дълъг, но последователен

Министърът припомни, че пътят на България към членството в еврозоната започва още с присъединяването към Европейския съюз и продължава с решителни стъпки след 2020 година, когато страната се включи във Валутно-курсовия механизъм II и Банковия съюз. По думите ѝ този преход е изисквал дългосрочна работа и синхронизация между институциите, но резултатът днес показва последователност и устойчивост на политиката.

Сред ключовите етапи по пътя към еврото Петкова открои приемането през 2024 година на Закона за еврото и новия Закон за Българската народна банка, изцяло съобразен с европейските правила. Тя подчерта и успешното адаптиране на националните информационни системи, които ще гарантират плавното техническо въвеждане на единната валута. „Технологично, законодателно и институционално – България е подготвена“, заяви Петкова.

В центъра на европейските решения

След влизането си в еврозоната България ще участва пълноправно в решенията, които определят икономическата и финансовата политика на Европейския съюз. „От 1 януари 2026 г. България ще има възможност да седи на една маса с всички държави членки, които вземат решения за развитието на ЕС“, посочи финансовият министър, подчертавайки, че това е признание за зрелостта на българската икономика и за усилията на целия държавен апарат.

В рамките на форума министър Петкова участва в дискусия заедно с управителя на БНБ Димитър Радев, еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис и управляващия директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя. Всички те потвърдиха, че страната е на финалната права и може уверено да гледа към членството си в еврозоната.

Обществена подкрепа и комуникация

Финансовият министър акцентира и върху необходимостта обществото да разполага с достоверна информация за ползите от въвеждането на еврото. Тя подчерта, че комуникационната кампания има за цел да разсее страховете, подхранвани от антиевропейски настроения. „Днес повече от 51 процента от гражданите подкрепят въвеждането на еврото – това е ясен знак за доверието на обществото“, заяви Петкова.

По думите ѝ, България ще се възползва от възможностите, които членството предоставя – по-високо доверие на инвеститорите, стабилни публични финанси и засилена конкурентоспособност на икономиката. „С увереност мога да кажа, че България е готова да въведе успешно еврото от 1 януари 2026 година“, завърши министърът, като благодари на всички институции и партньори за последователната работа по този исторически процес.

