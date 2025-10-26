Два месеца до приемането на еврото. Какво безпокои хората?

Остават 68 дни до момента, в който левът ще отстъпи място на еврото, а българите броят не само времето, но и стотинките. Най-често задаваният въпрос днес звучи просто, но носи тревога: „Ще поскъпне ли всичко?“

Колкото повече наближава денят на превалутирането, толкова по-осезаеми стават страховете от изкуствено увеличение на цените и от хаос в първите дни след смяната.

Страховете на хората и обещанията на институциите

Според председателя на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев, засега няма доказателства за спекула или масово покачване на цените, свързано с въвеждането на еврото.

„Към момента не можем да кажем, че има ръст в цели браншове. Има изменения нагоре, но те са предимно при сезонни продукти, за които това е нормално“, заяви той в интервю за бТВ.

Въпреки уверенията, съмненията на хората не намаляват. Най-често притесненията са за това, че търговците ще използват превалутирането, за да „закръглят“ цените нагоре.

Колячев подчерта, че ако цената на дадена услуга се повиши без икономическо основание, това ще бъде третирано като нарушение. „Когато имаме тревожно увеличение на цената и няма логично обяснение, налагаме санкции“, увери той.

Контрол, сигнали и реални проверки

В опит да се успокои напрежението, държавата залага на прозрачност.

Сайтът „Колко струва“ вече функционира напълно и позволява на потребителите да следят и сравняват цените на основни продукти и услуги в реално време. Идеята е проста – да има публичност и контрол.

„Хората най-много се оплакват от услугите – фризьорски, ключарски и други. При тях лесно може да се проследи дали има спекула или повишението е заради поскъпване на материали“, каза Колячев.

Той призова гражданите да подават сигнали при съмнения за спекула на националния телефон 0700 111 22 или чрез мобилното приложение на Комисията.

„Ако цената при превалутиране се закръгли нагоре, това е грешка, за която трябва да се сигнализира“, добави той.

Еврото и обещанието за стабилност

Законът за въвеждане на еврото ясно посочва, че промяна на цените е допустима само при реална икономическа причина, свързана с производствени разходи или пазарни фактори. Това означава, че самата смяна на валутата не бива да води до поскъпване.

Властите уверяват, че контролът ще бъде строг, а санкциите – бързи. Но извън официалните изявления остава човешкият страх – дали българинът няма отново да плати най-високата цена за промяната.

И докато часовникът отброява последните дни до еврото, страната живее между две чувства – надеждата за стабилност и страха от ново поскъпване.

