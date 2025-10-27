Гърция дава урок на България. Еврото изисква стабилност, не само амбиция

Пътят към еврозоната не е просто техническа стъпка, а дълбоко политическо и стратегическо решение, което изисква зрялост, устойчивост и обществено доверие. Това послание отправи финансовият министър на Гърция Кириакос Пиеракакис в интервю за БТА, като подчерта, че за България решаващо ще бъде не само спазването на икономическите критерии, но и изграждането на стабилна институционална култура.

Според него присъединяването към еврото носи безспорни ползи – достъп до по-евтино финансиране, доверие на инвеститорите и по-ниски лихви – но само ако е подкрепено с дългосрочни реформи и фискална дисциплина.

Уроците от гръцката криза – пътят от дълг към стабилност

Пиеракакис припомни трудните години след дълговата криза през 2010–2015 г., когато Атина бе принудена да приеме три спасителни програми на стойност близо 289 млрд. евро. През 2015 г. Гърция дори обяви дефолт по задължения към МВФ, а обществените протести поставиха под съмнение бъдещето ѝ в еврозоната.

„Реформите, които последваха, бяха болезнени, но решителни“, каза министърът. Днес държавният дълг на страната вече намалява от над 180% от БВП до очаквани 137% през 2026 г., а икономиката се прогнозира да расте с над 2% – почти двойно над средното за еврозоната. „Успяхме не чрез строги икономии, а чрез благоразумие и растеж“, подчерта Пиеракакис, добавяйки, че фискалната дисциплина е станала трайна характеристика, а не временна мярка.

Финансово възстановяване и доверие на пазарите

Днес Гърция вече е пример за възстановено доверие. Всички големи рейтингови агенции повишиха кредитния рейтинг на страната до инвестиционно ниво, а международните инвеститори се завръщат. Сред последните сделки е придобиването на Атинската фондова борса от европейския оператор Euronext за близо 400 млн. евро – символ на увереността в гръцките капиталови пазари. Паралелно италианската UniCredit удвои дела си в Alpha Bank – инвестиция, която Пиеракакис определи като „знак за здравето на банковата система“. Делът на необслужваните кредити е сведен до 3,8% – рекордно нисък за последните две десетилетия. „Нашата банкова система вече не е уязвимост, а стълб на растежа“, заяви той.

Послание към България – еврото като ангажимент, не като цел

В контекста на предстоящото присъединяване на България към еврозоната, гръцкият министър подчерта, че стабилността не се постига чрез срокове, а чрез последователност и доверие. „България трябва да влезе в еврозоната не просто готова технически, а готова институционално“, заяви Пиеракакис. Той посочи, че Атина „силно подкрепя“ приемането на страната, защото по-голяма и интегрирана еврозона прави Европа по-силна.

Гърция вижда в това и стратегическа полза за целия регион – по-устойчиви пазари, по-добра енергийна свързаност и засилено икономическо влияние на Балканите. Министърът обяви, че планира визита в София през 2026 г., за да отбележи „историческото присъединяване на България към еврото“.

Еврото като нова отговорност, не просто символ

Примерът на Гърция ясно показва, че членството в еврозоната е не толкова награда, колкото изпит за политическа и икономическа отговорност. За България това означава нужда от по-силен контрол на публичните финанси, прозрачност и стабилна банкова среда. Както отбелязва Пиеракакис, „еврото не е крайна цел, а начало на нова култура на доверие“.

За страните, които тепърва ще се присъединяват, то е тест не само за фискална готовност, но и за способността да отстояват европейските принципи на стабилност и предвидимост - качества, които ще определят и бъдещата роля на България в обединена Европа.

