Нови информационни срещи в страната за въвеждането на еврото

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Шумен, Пирдоп, Царево, Ценово и Белене.

Срещата в Шумен е предвидено да започне от 9:45 ч. зала "Проф. Венета Вичева" на адрес бул. "Славянски" № 17.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Пирдоп и Белене - в местните общини, в Царево в зала в НЧ "Георги Кондолов - 1914", в Ценово в зала в Младежкия център.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

