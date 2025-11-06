Еврото като възможност. Лиляна Павлова с послание за увереност и стабилност

България има исторически шанс да докаже, че може да бъде част от ядрото на Европа с въвеждането на еврото. Това каза Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка в периода 2019–2023 г. и бивш министър на регионалното развитие.

В интервю за БНТ тя подчерта, че единната европейска валута не е панацея, но е мощен инструмент, който може да ускори растежа, да привлече инвестиции и да даде нова увереност на българската икономика.

Еврото – стратегически избор, не магическо решение

„Еврото е една голяма възможност – стратегически избор за това накъде искаме да вървим“, заяви Павлова. По думите ѝ валутната промяна няма да реши автоматично всички проблеми, но може да даде силен импулс на икономиката, ако бъде придружена от дисциплина и отговорни политики. „То ще помогне на България да расте, да привлича инвестиции, да повишава доходите и качеството на живот“, посочи тя.

Експертът подчерта, че решението е в нашите ръце – дали ще използваме тази възможност разумно. Тя припомни и позициите на Кристин Лагард и Кристалина Георгиева, според които фискалната дисциплина трябва да остане основен приоритет: „Не се отпускайте, реформите трябва да продължат.“

Страховете от еврото – митове, които бавно си отиват

Павлова коментира, че информационната кампания за въвеждането на еврото е започнала трудно, защото в началото „политическите страсти и спекулациите“ са надделели над фактите. „Но след това кампанията напредна. Хората разбраха, че нищо страшно няма да се случи“, каза тя. Според нея смяната на валутата няма да застраши нито спестяванията, нито доходите.

„Цените се увеличават с или без еврото. Нека не се оправдаваме с валутата. Важното е държавата да е на мястото си и да има строг контрол“, обясни Павлова. Тя даде за пример Хърватия, където властите създадоха онлайн платформа за сравнение на цените и глобиха спекулантите, без да притискат изрядните търговци. „Контролът трябва да е твърд, но не и репресивен“, подчерта тя.

Дисциплина, доверие и ново начало за България

По думите на Павлова доверието в институциите остава ниско, а това е най-голямото предизвикателство пред страната. „Доверието се губи бързо и се печели трудно. Влизането в еврозоната не е даром – то е резултат от дългогодишни усилия и стриктна фискална политика“, каза тя. Павлова призова за отговорност при планирането на бюджета за 2026 г. и за запазване на дефицита под 3%, което според нея е „ръбът между стабилност и риск“.

В заключение тя отбеляза, че политическата нестабилност е забавила процеса, но стратегическата посока е ясна: „Еврото е част от нашето бъдеще, а бъдещето зависи от това колко дисциплинирани, честни и последователни ще бъдем като държава.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com