Нови информационни срещи за въвеждането на еврото

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес във Вълчи дол, Каолиново, Средец, Роман и Черноочене, съобщиха от Комисията за защита на потребителите.

Срещите ще започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: във Вълчи дол в заседателна зала в Общинска администрация, пл. "Христо Ботев" № 1, в Каолиново в зала в НЧ "Просвета", ул. "Христо Ботев" № 1, в Черноочене в НЧ, с. Черноочене, ул. Шеста № 9, в Средец и Роман срещите ще се проведат в местните общини.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

