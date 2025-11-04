Желязков: Еврото е символ на доверие и зрялост на нашата демокрация

България се готви за един от най-значимите си икономически и политически поврати от последните десетилетия – присъединяването към еврозоната. На конференцията „България на прага на еврозоната“, проведена в резиденция „Бояна“ и организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка, премиерът Росен Желязков заяви, че въвеждането на еврото не е само икономическа стъпка, а стратегически избор, който затвърждава мястото на страната в сърцето на обединена и силна Европа.

Политическа решимост и европейска визия

„Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната“, заяви премиерът Росен Желязков пред участниците във форума. Според него приемането на еврото означава не просто техническо въвеждане на нова валута, а пълноправно участие в европейската икономическа архитектура и институционалните процеси, които оформят бъдещето на Съюза.

Желязков подчерта, че решението за влизането в еврозоната има огромно политическо, икономическо и обществено значение. То е признание за дългогодишните усилия на поколения български политици, експерти и граждани, както и израз на доверието, което европейските партньори са засвидетелствали към страната.

„Този път не беше лесен. Той започна още с членството на България в ЕС“, припомни министър-председателят. По думите му реформите и стъпките, предприети след 2018 г., са осигурили стабилна основа за успешното изпълнение на поетите ангажименти.

Икономически ефекти и ползи за бизнеса

В речта си премиерът очерта редица икономически ползи от приемането на единната европейска валута. Сред тях са по-високо доверие в инвестициите, намалени транзакционни разходи за бизнеса и гражданите, по-голяма финансова стабилност и защита от външни икономически шокове. Еврото, по думите му, ще даде нов импулс за растеж и ще повиши конкурентоспособността на българската икономика.

„България е по-добро място за живеене и за бизнес благодарение на този процес“, посочи Желязков. Той увери, че страната е напълно подготвена по отношение на законодателната рамка, логистиката, адаптацията на платежните системи и защитата на потребителите. Според премиера еврото ще донесе предвидимост, стабилност и ще улесни участието на България във вътрешния пазар на ЕС.

Пътят до членството - трудности и последователност

Желязков припомни, че усилията за влизане в еврозоната не са от вчера. Пътят започва още с членството на България в Европейския съюз, когато страната пое ангажимент да въведе еврото. Значителен тласък идва след 2018 г., когато София предприема поредица от структурни реформи и изпълнява препоръките на ЕЦБ и Европейската комисия.

Премиерът посочи, че изграждането на ефективна междуинституционална координация е било ключово условие за напредъка. Въпреки трудностите, България успява да отговори на основните критерии и да изгради стабилна макроикономическа рамка, която е предпоставка за членство в еврозоната. „Реформите не бяха лесни, но бяха необходими“, призна Желязков.

Доверието на гражданите е последният тест

В заключителната част на речта си министър-председателят подчерта, че успехът на въвеждането на еврото зависи не само от институциите, но и от доверието на обществото. „Този процес е възможен само, ако гражданите вярват в него“, заяви той. Желязков призна, че през годините това доверие е било подкопавано от антиевропейски политически играчи, но отбеляза, че днес обществените нагласи са устойчиво положителни.

По последни данни, доверието към идеята за въвеждане на еврото надвишава с 7 процентни пункта отрицателните нагласи. Според премиера българите очакват положителни ефекти не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Бизнесът също подкрепя промяната, виждайки в нея възможност за по-добра интеграция и растеж.

„Можем да кажем с увереност – ние сме подготвени за плавното преминаване към еврото, последователни сме и вярваме в европейското бъдеще на България“, обобщи Росен Желязков. По думите му от 1 януари 2026 г. новата валута ще бъде символ на зрелостта на българската демокрация и на нейното място в обединена Европа.

