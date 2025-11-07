Стоматолози казаха как да мием правилно зъбите и какви са грешките

Всеки от нас е убеден, че знае как правилно да си мие зъбите – няколко минути сутрин и вечер, малко вода, а понякога и ментова вода за освежаване. Но според стоматолозите дори най-съвестните хора допускат грешки, които обезсмислят усилията им. Експертите напомнят, че правилното миене не е просто навик, а техника, от която зависи здравето на венците, емайла и цялата устна кухина.

Когато старанието не стига

По данни на Стоматологичния факултет към Университета в Бирмингам близо половината от възрастните във Великобритания са страдали поне веднъж от заболяване на венците. Кървенето е един от първите предупредителни знаци. „Ако венците ви кървят или са подути, това е сигнал, че трябва да почиствате по-усърдно“, обяснява д-р Правин Шарма. Той подчертава, че дори редовното миене не винаги е ефективно, ако се прави механично и без достатъчно внимание.

Освен редовните прегледи при зъболекар, специалистите открояват четири най-чести грешки, които хората допускат, често без да осъзнават. Поправянето им може значително да подобри състоянието на зъбите и венците – и да спести бъдещи проблеми.

Качеството е по-важно от броя на миенията

Най-разпространеният съвет е да мием зъбите си два пъти дневно – препоръка, която стои и в официалните насоки на Националната здравна служба (NHS) на Обединеното кралство. Но както подчертава д-р Шарма количеството не замества качеството.

„Ако е възможно, мийте зъбите си два пъти на ден. Но ако трябва да избирате между две прибързани почиствания и едно обстойно, по-добре заложете на второто“, съветва той. При еднократно почистване денем, най-добре е това да става вечер, след последното хранене, и винаги да се използва конец за зъби.

Мнозина не обичат конеца, затова стоматолозите препоръчват интердентални четки – особено гумени, защото са по-удобни и щадящи. Всеки зъб има три повърхности – външна, дъвкателна и вътрешна, и всички трябва да бъдат почистени. Малките кръгови движения без прекален натиск са най-ефективни. Особено внимание изисква линията, където зъбите се срещат с венците – там най-често започва гингивитът.

Доброто миене трябва да бъде осъзнат процес: „Фокусирайте се върху усещането на четкането, а не върху екрана на телефона си“.

Зъбите се мият преди закуска, не след това

Една от най-разпространените грешки е миенето веднага след хранене. Мнозина смятат, че така премахват остатъците от храна, но ефектът може да бъде обратен. „Идеалното време за миене на зъбите е преди закуска“, обяснява д-р Шарма. Причината е проста: киселинните напитки и храни като сокове и кафе омекотяват емайла, а четкането непосредствено след това може да го увреди.

Когато все пак се наложи да миете зъбите след хранене, трябва да изчакате поне половин час. През това време е добре просто да изплакнете устата си с вода – тя частично неутрализира киселината. Така предпазвате емайла от механично изтриване и запазвате естествения му блясък.

След миене – без изплакване

Навикът да изплакваме устата след всяко миене изглежда естествен, но според стоматолозите това е една от най-вредните практики. „Плюйте, не изплаквайте“, казва д-р Шарма. Причината е, че водата отмива активния флуорид, който остава върху зъбите от пастата.

Правилната практика е просто да изплюете излишъка и да оставите тънък филм от паста по зъбите. Така флуоридът продължава да действа и укрепва емайла дори след като сте приключили с четката. Това е прост, но ефективен начин да извлечете максимална полза от миенето, без да влагате допълнителни усилия.

Цената не определя качеството

Изборът на паста за зъби е друг капан за потребителите. Рафтовете са пълни с „иновативни“, избелващи или „заздравяващи емайла“ продукти, но според специалистите няма нужда да се харчат големи суми. „Ако пастата ви съдържа флуорид, няма значение колко струва“, уверява д-р Шарма.

Флуоридът е единствената съставка с доказан ефект срещу кариеси и за защита на емайла. Всички останали добавки имат по-скоро козметичен ефект. Лекарят дори признава, че предпочита най-евтините варианти в аптеката. Важното е да се използват правилно, а не колко са лъскави опаковките.

Финални съвети от зъболекарите

Миенето на зъбите не е просто рутина, а ежедневен ритуал за здраве. Изпълнявано правилно, то предотвратява заболявания, пази усмивката и дори може да се отрази положително на цялостното състояние на организма. Стоматолозите припомнят: не забравяйте редовните прегледи, не пренебрегвайте конците и не се доверявайте на рекламите – най-доброто средство е дисциплината и вниманието към собствената усмивка.

