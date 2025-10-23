Уикипедия в опасност! Иде ли тотална катастрофа за сайта

Уикипедия – един от последните символи на свободното, човешко знание в интернет – усеща

първите сериозни последици от ерата на изкуствения интелект.

За първи път от години енциклопедията отбелязва отчетлив спад в посещаемостта, който поражда тревога за бъдещето на доброволната й общност и за финансирането й.

Ботовете, които се представяха за хора

Според данни на Фондация Уикимедия посещенията на Уикипедия от реални потребители са намалели с 8% през последната година. Както обяснява Маршал Милър от организацията, статистическата промяна става видима след актуализация на системата, която вече по-точно разграничава човешките посетители от автоматизираните. Оказало се, че голяма част от трафика през май и юни всъщност е била генерирана от ботове – сложни алгоритми, които дори са били обучени да заобикалят филтрите и да имитират човешко поведение.

Милър обаче подчертава, че техническите корекции не са единствената причина за спада. Все повече хора получават нужната им информация директно от чатботове или социални медии, без дори да отварят страниците на Уикипедия. Съвременните търсачки вече предлагат синтезирани, структурирани отговори върху резултатната страница, което елиминира необходимостта потребителят сам да търси източника.

Промяната в начина, по който учим и търсим знание

По-младите интернет потребители все по-често търсят информация чрез кратки видеа в TikTok или YouTube Shorts – формат, който комбинира бързина и визуален ефект, но рядко предоставя дълбочината и достоверността на енциклопедичен източник. Това поведение променя не само навиците на аудиторията, но и самата екосистема на знанието онлайн.

Фондация Уикимедия не се противопоставя на новите технологии. Напротив – според Милър съдържанието на Уикипедия продължава да бъде в основата на много от отговорите, генерирани от изкуствения интелект. Проблемът е, че колкото по-малко хора посещават сайта, толкова по-малко доброволци има, които да редактират и поддържат статиите, и толкова по-малко дарения постъпват за неговото съществуване.

„Когато хората загубят осъзнаване откъде идва информацията, желанието им да подкрепят тези, които я създават, намалява,“ предупреждава Милър. Именно затова фондацията призовава компаниите, които използват съдържание от Уикипедия, да насърчават потребителите си да посещават оригиналния източник.

Паралелно с това организацията разработва нова система за етикетиране на съдържанието и търси доброволци, които да помогнат за привличането на нови читатели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com