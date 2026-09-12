Уикипедия в опасност! Иде ли тотална катастрофа за сайта
Оказа се също, че по-голямата част от трафика на Уикипедия е генериран от ботове
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Оказа се също, че по-голямата част от трафика на Уикипедия е генериран от ботове
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