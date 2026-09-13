Всичко за Уикипедия

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Наоми платила на Уикипедия

Наоми платила на Уикипедия

Наоми Кембъл платила на Уикипедия, за да изтрият срамните неща в автобиографията й и да я представят в по-добра светлина. Това разкри водещата PR аген...

27 юни | 7:20
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Русия прави своя Уикипедия

Русия прави своя Уикипедия

Русия планира да създаде своя собствена версия на "Уикипедия", за да гарантира, че нейните граждани ще имат достъп до "по-детайлна и надеждна" информа...

16 ноември | 19:30
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Всеки арменец със статия

Всеки арменец със статия

Арменците са призовани да изпълнят патриотичния си дълг, като всеки един от тях напише статия в Уикипедия, съобщи Би Би Си. Националната кампания "Еди...

02 август | 17:20
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