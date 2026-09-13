Уикипедия в опасност! Иде ли тотална катастрофа за сайта
Оказа се също, че по-голямата част от трафика на Уикипедия е генериран от ботове
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Оказа се също, че по-голямата част от трафика на Уикипедия е генериран от ботове
Удари рекорд с 49 490 406 кликания
Онлайн енциклопедията не се отваряла
Решението на съда отваря пътя за отмяна на блокирането на сайта
Руското правителство планира да похарчи около 26,7 млн. долара за своя енциклопедия
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Професор Божидар Димитров настоява в писмо до Уикипедия за поправка в текста за базиликата "Света София" в Истанбул, съобщиха от Националния историчес...
Наоми Кембъл платила на Уикипедия, за да изтрият срамните неща в автобиографията й и да я представят в по-добра светлина. Това разкри водещата PR аген...
Русия планира да създаде своя собствена версия на "Уикипедия", за да гарантира, че нейните граждани ще имат достъп до "по-детайлна и надеждна" информа...
Арменците са призовани да изпълнят патриотичния си дълг, като всеки един от тях напише статия в Уикипедия, съобщи Би Би Си. Националната кампания "Еди...