LG и Ubisoft пускат Just Dance Now на смарт телевизорите
Играчите ще могат да се забавляват без конзола, само с LG Magic Remote и ритъма на световните хитове
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Играчите ще могат да се забавляват без конзола, само с LG Magic Remote и ритъма на световните хитове
Far Cry Primal вече е на пазара, но без огнестрелни оръжия Гейминг гиганта Ubisoft обяви, че 6,4 млн. играчи са участвали в отворената бета на играта...
Гейминг гигантът Ubisoft официално потвърди слуховете около култовия им франчайз Assassin's Creed миналия петък. За първи път от шест години насам ням...
Американската компания SpectreVision, основана от Илайджа Ууд, Даниел Ноа и Джош Уолър, сключи партньорски договор със световния гейм гигант Ubisoft з...