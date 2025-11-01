Корейски гигант отчита стабилен ръст въпреки глобалните предизвикателства

LG Electronics обяви консолидирани приходи от 21,87 трилиона вона и оперативна печалба от 688,9 милиарда вона за третото тримесечие на 2025 г., което представлява едно от най-добрите ѝ тримесечия до момента. Въпреки икономическите предизвикателства – включително американските мита и забавянето на пазара на електромобили – компанията успява да запази устойчив темп на растеж и да затвърди позициите си в стратегически сектори.

Стабилен растеж и нов модел на бизнес трансформация

Основен двигател на резултатите са подразделенията Home Appliance Solution (HS) и Vehicle Solution (VS), които демонстрират силна адаптивност в условията на глобален натиск върху индустрията. Ръстът идва като потвърждение за успешната трансформация на LG – от класически производител на техника към компания, фокусирана върху качествен растеж и диверсификация на приходите. Все по-значим принос имат B2B решенията – включително автомобилните системи и HVAC технологиите – както и нематериалните бизнеси като абонаментните услуги и платформата webOS.

През третото тримесечие приходите от B2B дейности на LG са се увеличили с 2% на годишна база и достигат 5,9 трилиона вона. Особено впечатляващ е ръстът на абонаментните услуги за домакински уреди – с цели 31% до 700 милиарда вона.

LG Home Appliance Solution (HS): премиум стратегия и дигитални услуги

Подразделението Home Appliance Solution отчита приходи от 6,58 трилиона вона и оперативна печалба от 365,9 милиарда вона за третото тримесечие. Компанията успява да компенсира ефекта от американските мита чрез оптимизация на производствените процеси и засилване на онлайн продажбите. Ръстът се дължи на успешната комбинация между премиум продукти и достъпни решения за масовия пазар, както и на развитието на абонаментните модели.

LG прогнозира, че последното тримесечие на 2025 г. ще остане предизвикателно за сектора заради бавното възстановяване на търсенето и по-силната конкуренция, но планира да разшири онлайн и абонаментните си услуги. Компанията залага на устойчивост, по-високо качество и оптимизация на разходите, за да запази стабилна рентабилност.

LG Media Entertainment Solution (MS): инвестиции в webOS и рекламно съдържание

Медийното подразделение на LG реализира приходи от 4,65 трилиона вона, но отчита оперативна загуба от 302,6 милиарда вона, дължаща се основно на нараснали маркетингови разходи и еднократни плащания по пенсионни програми. Въпреки това компанията запазва фокус върху развитието на платформата webOS, като разширява възможностите ѝ за рекламно съдържание и нови видове програми.

LG се стреми да подобри ефективността и да укрепи позициите си на пазарите в Глобалния юг, където търсенето на нейните телевизори и развлекателни системи остава стабилно.

LG Vehicle Solution (VS): рекорден резултат при автомобилните решения

Звеното Vehicle Solution отбелязва исторически резултат – приходи от 2,65 трилиона вона и оперативна печалба от 149,6 милиарда вона, което е най-високият показател за трето тримесечие в историята на компанията. За първи път печалбата надхвърля 5% марж, което потвърждава стабилния ръст в бизнеса с автомобилни решения.

Въпреки очакваните краткосрочни предизвикателства, свързани с промените в американските субсидии за електрически автомобили, LG прогнозира запазване на положителната тенденция чрез разширяване на продуктовата гама, оптимизация на разходите и усъвършенстване на производствените процеси.

LG Eco Solution (ES): зелени технологии и охлаждане за AI центрове

LG Eco Solution отчита приходи от 2,17 трилиона вона и оперативна печалба от 132,9 милиарда вона. Приходите леко нарастват спрямо предходната година благодарение на по-силни вътрешни продажби и разширяване на абонаментните услуги. Компанията инвестира сериозно в иновации, което временно намалява печалбата, но създава условия за ускорен растеж.

LG разширява портфолиото си с нови продукти за различни пазари, включително търговски климатични системи (HVAC), индустриални охладители и енергийни решения. През последните месеци компанията сключи договори за системи за охлаждане на AI центрове за данни в Северна и Латинска Америка, Близкия изток и Азия – пример за растящия интерес към нейните технологии.

LG планира да лансира следващо поколение течни охлаждащи системи и да разшири партньорствата си в областта на имършън охлаждането – технология, която значително подобрява енергийната ефективност на центровете за данни. С този ход компанията се позиционира като един от лидерите в технологиите за устойчиво охлаждане и интелигентна енергия.

