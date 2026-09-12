Boehringer Ingelheim ускорява растежа с нови терапии и рекордни инвестиции
Компанията отчита силна 2025 г. със стабилни продажби и пробиви в онкологията и белодробните заболявания
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Компанията отчита силна 2025 г. със стабилни продажби и пробиви в онкологията и белодробните заболявания
Рекордни приходи от автомобилни решения и експанзия в B2B и дигиталните услуги
Продажбите в направление „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“ нарастват с 10,3% до 20,8 млрд. евро Продажбите в направление „Здраве за...
Българо-американска кредитна банка приключва успешно второто тримесечие на 2023 год. и продължава да отчита стабилни финансови показатели
dm България отчете ръст на оборота от близо 23%
През последните години TBI Bank доказа, че прави всичко това и резултатите са налице
Компанията изхарчила 3,6 млрд. евро, за да урежда извънсъдебно корупционни обвинения
Общите приходи достигат 122 млн. евро с ръст от 11,8%
Всички основни финансови показатели на А1 бележат ръст през 2018 година според обявените финансови резултати на A1 Telekom Austria Group...
Финансовата институция постави нов рекорд за годишните резултати и тези на последното тримесечие на 2018 г.
Букурещ. Австрийската компания bauMax продава 15-те си магазина от типа „направи си сам" в Румъния на френската група Adeo, съобщават от компанията....