Набира скорост огромният порно скандал в Бургас!

Клиентка на елитен лазерно-естетичен център в Бургас, през който минават ежедневно голям брой известни личности – мъже и жени, е подала вчера жалба в Районната прокуратура, след която в града ще се заформи огромен порно скандал, за който дълго време всички ще говорят, пише Флагман.

Жената е сигнализирала, че докато е била в едно от студиата и е била гола – за манипулация с лазер, е установила, че я снима камера, което силно я е смутило. Попитала е защо я снимат.

Но това не е всичко. Оказва се, че из града от няколко месеца работи порно канал в приложението Телеграм, където срещу платен достъп или подаване на "подходящ" материал за гледане, получавате гледка, която е крайно неприятна за жертвата - от събличането й до позите, в които се извръшват разкрасителните процедури..

Междувременно този канал е заличен, но за сметка на това из града плъзнаха видеоклипове, на които ясно се вижда дъгокоса руса жена, която прилича на собственичката на самия естетиен център да извършва полов акт с двама различни млади мъже.

От артикулацията и жестовете им се вижда, че не за първи път мъжете ползват услугите й, нямащи нищо общо с естетиката в козметиката.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова съобщи за Флагман.бг, че вчера е постъпил сигнала от потърпевшата и вече е назначена проверка в ОДМВР-Бургас.

„Извършва се проверка доколко това, което жената твърди, че е разпространено като файлове, представлява порнографски материал по смисъла на закона. Предметът на престъпление е дали има порнографски материали и дали те са разпространени неправомерно“, каза Мария Маркова.

На въпрос дали на държавното обвинение е известно, че има и други два видеоматериала, в които собственичката на въпросното студио изпълнява не служебни задължения, свързани с козметични процедури, а нещо съвсем различно – в друга област, далеч по-пикантно, Маркова отговори следното: „Не ми е известно да има такива материали. От вас чувам. Но предметът на проверката е евентуалното установяване и на други подобни записи“.

