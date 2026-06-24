Голяма промяна на пътищата в Европа! Нови ограничения

Някои страни в Европа, както и Турция, започнаха да вдигат максималната скорост на свои пътища.

Най-известната промяна се отнася до Чехия, където още миналата година стартира пилотна програма, при която ограничението на скоростта на избран участък от магистрала D3 беше увеличено от 130 на 150 км/ч. Тестът се провежда на участък от около 60 километра между Чешке Будейовице и Табор.

Въпреки това, това не е пълно премахване на ограниченията, тъй като по-високата граница важи само при добро време и адекватна видимост.

За целите на програмата са внедрени специални електронни табла, които могат дистанционно да променят допустимата скорост в зависимост от пътните условия. Ако експериментът е успешен, ограничението от 150 км/ч може да се появи и на други нови или модернизирани участъци от магистралите, пише "Аутомедия".

Неотдавна Нидерландия беше пример за страна, която значително намали ограниченията на скоростта по магистралите. През 2020 повечето маршрути бяха ограничени до 100 км/ч през деня, докато през второто тримесечие на 2025 властите възстановиха ограничението от 130 км/ч по избрани участъци от магистралите. Това се отнася за дълъг участък от магистрала A7, както и части от маршрутите A6 и A7 в други региони на страната.

В Австрия в продължение на много години имаше ограничения от 100 км/ч по някои магистрали поради регулациите за качеството на въздуха. Шофьорите, пътуващи през страната, са добре запознати с маркировката "IG-L", която нарежда намаляване на скоростта на автомобилите с вътрешно горене. В момента много от тези ограничения са премахнати.

По магистралите Бренер и Интал отново е в сила стандартната граница от 130 км/ч. Въпреки това, властите са оставили допълнителни нощни ограничения. По някои транспортни маршрути максималната скорост е 90 км/ч след здрач.

Турция отиде още по-далеч, като ограничението от 120 км/ч беше в сила по всички магистрали до 2022 година. Първо скоростта беше увеличена до 130 км/ч, а след това на избрани участъци шофьорите имаха възможност легално да карат със скорости до 140 км/ч.

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