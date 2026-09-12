Тези 5 грешки забавят вашия Android
Функциите се променят, хардуерът се подобрява, а Android става по-умен с всяка актуализация
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Функциите се променят, хардуерът се подобрява, а Android става по-умен с всяка актуализация
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