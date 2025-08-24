Стана ясно кои смартфони Xiaomi няма да получат Android 16

Xiaomi работи усилено върху HyperOS 3, базирана на Android 16, която ще излезе през септември.

Тя се рекламира като една от най-очакваните актуализации от години, носеща множество нови функции и дизайн с течно стъкло, вдъхновен от iOS 26.

Не всички модели на китайската компания обаче ще получат най-новия фърмуер.

XiaomiTime е съставил списък със смартфони, които определено няма да получат HyperOS 3, базиран на Android 16 – той включва популярни модели.

Тези Xiaomi няма да получат HyperOS 3:

цялата серия Xiaomi 11, включително моделът Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Смартфони от серията Redmi Note 12;

Смартфони от серията Redmi K50, с изключение на K50 Ultra;

Смартфони от серията Poco M5;

Смартфони от серията Poco X5;

Смартфони от серията Poco F4;

Таблет Xiaomi Pad 6.

Всички гореспоменати модели вече са на 2-3 години, но в списъка има и сравнително нови смартфони, например Poco X5. Той беше пуснат на пазара през февруари 2023 г., но поради ниската си цена получи най-кратките периоди на софтуерна поддръжка.

В момента е известно, че HyperOS 3 ще бъде инсталирана на повече от 100 устройства.

Първите флагмани с Android 16 веднага ще бъдат Xiaomi 16. Тяхната премиера ще се състои през септември.

Очаква се Samsung да започне стабилното пускане на Android 16 (One UI 8) през септември за тези смартфони. Този път няма забавяния, каквито бяха тези, съпътстващи пускането на Android 15.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com