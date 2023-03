Google добавя нови функции към Android, Wear OS и Chrome OS на MWC 2023

Тази седмица в Барселона се провежда ежегодното изложение MWC 2023. По време на събитието много производители на смартфони и други устройства ще представят нови продукти на широката публика. Google също не остава настрана, обявявайки няколко функции, които по-късно ще се появят в Android, Wear OS и Chrome OS.

Функцията Fast Pair (Бързо сдвояване) скоро ще позволи свързването с едно докосване на безжични слушалки към Chromebook. Ако те вече са синхронизирани със смартфон с Android, свързването с лаптопа с Chrome OS ще става автоматично. Google не уточни кога тази функция ще стане публично достояние, но беше казано, че скоро ще бъде пусната актуализация. В допълнение към това услугата за видеоразговори Google Meet ще получи поддръжка на шумопотискане на повече устройства с Android.

Потребителите ще могат лесно да мащабират съдържание в браузъра Chrome, като увеличават текст, изображения и видеоклипове до 300%, като същевременно запазват оформлението на разглежданата страница. Ако е необходимо, ще бъде възможно да се регулира предпочитаният размер на разглежданото съдържание, така че да не се налага потребителите да увеличават всеки път, когато отворят браузъра отново. Това нововъведение е налично от днес в бета версията на Chrome, а по-късно ще стане общодостъпно.

На устройствата с Android ще бъде възможно да се поставят уиджети със списъци от Google Keep. Това ще улесни управлението на бележките и контрола на списъците със задачи. Уиджетът ще се показва в същия цвят като съответната бележка в приложението Keep и също така ще може да се синхронизира със смарт часовника на потребителя. Google Keep за Wear OS има два нови преки пътища за началния екран, които ще ви позволят да създавате бележки и списъци със задачи, като използвате гласа си.

Инструментът за обработка на PDF файлове във версията за Android на приложението Google Drive вече може да добавя анотации към документите, т.е. кратко описание на съдържанието на файла. Такива анотации могат да се създават и редактират с помощта на виртуална клавиатура или стилус. Ако е необходимо, анотацията може да бъде запазена като отделен файл.

Инструментът Emoji Kitchen за създаване на нови емотикони, който е част от Gboard, получи поддръжка на нови комбинации от емотикони, така че потребителите да могат да създават още по-различни емотикони. Освен това ще има нови анимации за транзакциите в Google Wallet.

Wear OS има допълнителни функции, които трябва да направят устройствата на платформата по-достъпни за хора с увреждания. Те включват поддръжка на монофоничен звуков режим, както и режими за корекция на цветовете и сивата скала.