Черен ноември във Vivacom с отстъпки до 90% на топ устройства 

Vivacom предлага ексклузивни отстъпки до 90% за избрани смартфони, таблети и смарт аксесоари от любими брандове само до 20-и ноември в рамките на кампанията Черен ноември. Сред най-атрактивните предложения са смартфоните HONOR 400 SMART и VIVACOM 5G PRO, които потребителите могат да получат с до 90% отстъпка. Всички устройствата на преференциална цена са в комбинация с 24-месечен договор за абонаментен план от серията Unlimited и са налични както онлайн на www.vivacom.bg, така и във всички магазини на телекома в страната.

Идеален за модерните потребители, HONOR 400 SMART впечатлява с висока производителност, стил и достъпна цена. Смартфонът разполага с голям 6.77" LCD дисплей с 120Hz опресняване за гладка и приятна визуализация и и двойна основна камера с 50MP основен сензор. Захранван от мощния Snapdragon 6s Gen 3 и батерия с капацитет 6500 mAh, моделът осигурява дълга автономия и бързо зареждане с 35W.

Смартфонът Vivacom 5G PRO е достъпен и надежден смартфон, създаден да осигури пълноценно 5G изживяване за всеки. Моделът разполага с голям 6.6" IPS дисплей, двойна основна камера с резолюция 108 MP + 2 MP и 8 MP селфи камера, 8-ядрен процесор и батерия с капацитет 5000 mAh за целодневна работа. С 6 GB оперативна памет и 256 GB вътрешна памет, предлага бърза работа и достатъчно място за приложения, снимки и видео. Подходящ е както за ежедневни задачи, така и за мобилни развлечения.

Част от предложението през ноември е и смартчасовникът Samsung Galaxy Watch7 40mm, който комбинира стилен дизайн с усъвършенствани функции за здравен мониторинг – включително сърдечен ритъм, сънна апнея, кръвно налягане и ниво на кислород. Яркият Super AMOLED дисплей и здравият корпус с IP68 защита го правят идеален за активен начин на живот. С новата Wear OS и интуитивна навигация, часовникът е отлично допълнение към всяко ежедневие.

Сред акцентите е и таблетът Redmi Pad Pro 5G, мощен и с голям 12.1" дисплей, плавно 120Hz опресняване и бърза 5G свързаност – идеален за работа, учене и забавление в движение. С включена клавиатура, 6 GB RAM и 128 GB памет, той предлага пълноценно потребителско изживяване навсякъде. Компактният дизайн и високата производителност го правят отличен избор за динамичен стил на живот.

Повече информация за предложенията може да бъде открита на www.vivacom.bg или във всеки магазин на Vivacom в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com