Dorsum Ltd. става част от Hawk Infinity AS и отваря нова глава в международното си развитие

Водещият доставчик на B2B софтуерни решения за инвестиционния сектор Dorsum Ltd. обяви, че е придобит от норвежката Hawk Infinity AS. След получаването на всички необходими регулаторни одобрения сделката вече е официално приключена и поставя началото на нов етап в 30-годишната история на компанията. Стратегическото партньорство извежда доставчика на още по-широка международна сцена и открива нови възможности за иновации, сътрудничество и експанзия на нови пазари. Dorsum ще продължи да укрепва позициите си и на българския пазар. Тази година компанията отбеляза 20 години присъствие в България, където е изградила силно присъствие и дългосрочни партньорства с водещи финансови институции.

През последните три десетилетия Dorsum изгради репутация на компания, предоставяща иновативни дигитални решения за финансови институции в Централна и Източна Европа и Обединеното кралство. От бек-офис системи за инвестиции до платформи за управление на активи и приложения за крайни клиенти, Dorsum последователно разширява границите на финтех иновациите.

С присъединяването към Hawk Infinity AS компанията е в отлична позиция да разшири влиянието си в Европа и извън нея. Дългосрочната инвестиционна стратегия и ангажимент към устойчивост на Hawk Infinity напълно съответстват на визията на Dorsum за развитие. Придобиването създава условия за продължаваща международна експанзия, като целта е да се запази безпроблемното обслужване на настоящите и бъдещите клиенти.

„Изключително сме щастливи да приветстваме Dorsum в семейството на Hawk Infinity“, каза Емил Мелбю, партньор в Hawk Infinity. „Задълбочената експертиза на Dorsum в инвестиционния софтуер и силното ѝ регионално присъствие отлично допълват нашата визия за изграждане на мрежа от високоефективни компании, ръководени от своите основатели. Това партньорство не е просто възможност за растеж, а шанс да разгърнем потенциала си, да стимулираме иновациите и да изградим динамичен международен екип, който се учи и развива заедно.“

„Това е момент на гордост както за мен, така и за всички, които са били част от пътя на Dorsum“, каза Роберт Кьо, основател на Dorsum. „Присъединяването към Hawk Infinity е стратегическа крачка напред, която ни дава възможност да предложим международния си опит на нашите клиенти, като същевременно продължим да развиваме ценностите и визията, които ни доведоха дотук. Убеден съм, че това ново партньорство ще открие вълнуващи нови възможности за нас, които ще донесат ползи за всички - за Dorsum, за нашите служители и за нашите клиенти.“

„Това придобиване бележи важна и вълнуваща крачка напред и за двете компании“, заяви Мариан Месарош, главен изпълнителен директор на Dorsum. „Заедно ще изградим стабилна основа за устойчив дългосрочен растеж и ще продължим да следваме ясно дефинираната си стратегия: да се вслушваме в нуждите на нашите клиенти и да предлагаме дългосрочни решения чрез нашите продукти и иновации. Същевременно, чрез сътрудничество, заедно ще допринасяме за развитието на сектора на инвестициите и управлението на благосъстоянието. Убедена съм, че с новия ни собственик, Hawk Infinity, настъпи следващият важен етап в успешната история на Dorsum.“

За Hawk Infinity AS

Hawk Infinity е частна норвежка група, специализирана в инвестиции в компании за корпоративен софтуер. Ръководена от своите основатели и насочена към бъдещето, Hawk Infinity осигурява дългосрочна среда за развитие на иновативни компании, като подкрепя устойчивия им растеж и стратегическото им разширяване в различни индустрии и географски пазари.

За Dorsum Ltd.

Основана през 1996 г., Dorsum се развива от малък унгарски стартъп до водещ регионален технологичен доставчик с 300 служители и дъщерни дружества в Румъния и България. Компанията обслужва повече от 80 финансови институции и милиони инвеститори, като предлага цялостно портфолио от решения за инвестиции и управление на активи, съчетаващи задълбочена експертиза и постоянен стремеж към иновации.

Повече информация: dorsum.eu