Властта разтовари бизнеса. Фирмите получиха още две години за еврото

Парламентът окончателно прие промени в Закона за въвеждане на еврото, които дават значително повече време на българските фирми да приведат дружествените си документи към капитала в евро. Вместо първоначалните 12 месеца срокът става 36 месеца от въвеждането на единната валута, т.е. до края на 2028 г.

Промяната беше предложена от депутати от управляващата „Прогресивна България“ и премахва още едно сериозно затруднение - фирмите вече няма да трябва да представят актуализираните си устави или дружествени договори още при първото друго заявление до Търговския регистър. И Агенцията по вписванията, и Министерството на правосъдието подкрепиха удължаването на срока.

От 12 на 36 месеца

По досегашните правила капиталовите дружества - ООД, ЕООД, АД, ЕАД и други - трябваше в срок от една година след въвеждането на еврото да променят уставите, дружествените договори и учредителните си актове, така че капиталът и номиналната стойност на дяловете или акциите да бъдат записани в евро.

С приетата поправка срокът става три години, тоест до края на 2028 г. Това реално дава на бизнеса още две години в сравнение с първоначалната уредба. Правният анализ на предложението още през юли посочваше две конкретни облекчения - по-дълъг срок и отпадане на задължението документите да бъдат представени при първото друго заявление след въвеждането на еврото.

Регистърът беше затрупан

„Това е законодателна промяна, която се налага предвид съществуващата към настоящия момент алинея в Закона за въвеждане на еврото, която създаде сериозни затруднения в работата на Търговския регистър“, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Милен Трифонов.

По думите му първоначалният 12-месечен срок на практика се е оказал значително по-кратък за много дружества заради другите законови срокове и необходимостта от подаване на годишните финансови отчети. Това е довело до концентрация на огромен брой заявления към Агенцията по вписванията.

Новата уредба премахва точно този проблем. Дружество ще може например да подаде и обяви годишния си финансов отчет, без едновременно с него да трябва да представя нов устав или дружествен договор единствено заради превалутирането на капитала.

Капиталът вече е превалутиран служебно

Една от причините натрупаната административна тежест да изглеждаше трудно оправдана е, че Агенцията по вписванията вече извърши служебно и безплатно превалутиране на капитала на всички засегнати дружества.

Става дума за над 936 000 ООД, ЕООД, АД, ЕАД и командитни дружества с акции, вписани в Търговския регистър. Самият Закон за въвеждане на еврото предвижда вписаният капитал и номиналната стойност на акциите да бъдат автоматично заменени със стойностите в евро, като операцията се извършва служебно от Агенцията по вписванията.

Това означава, че дружествата не трябва да заявяват пред регистъра самото математическо превалутиране на капитала. Задължението остава за привеждане на вътрешните им документи - устави, дружествени договори и учредителни актове - към вече отразените стойности в евро.

Само около 10% бяха готови

Още при внасянето на предложението от „Прогресивна България“ през юли беше посочен друг тревожен факт - към средата на 2026 г. едва около 10% от задължените юридически лица бяха извършили необходимите вписвания.

При запазване на първоначалния срок това означаваше огромната част от дружествата да се струпат в Търговския регистър в рамките на оставащите месеци. Именно този риск беше посочен в мотивите на управляващите като потенциален проблем едновременно за бизнеса и за Агенцията по вписванията.

Малко преди окончателното решение и Министерството на правосъдието, и Агенцията по вписванията официално подкрепиха удължаването до края на 2028 г. Министерството представи позицията си пред парламентарната бюджетна комисия, като подкрепи идеята дружествата да разполагат с повече време за актуализация на документите.

Заявленията ще се обработват навреме

От „Прогресивна България“ аргументираха промяната и с необходимостта Търговският регистър да продължи да обработва нормално останалите заявления, вместо огромна част от административния му капацитет да бъде погълната от формална актуализация на фирмени документи.

„Очакванията са, че предлаганите промени ще способстват за произнасянето в срок по подаваните в Търговския регистър заявления при очаквания намален брой заявления след влизането в сила на измененията“, посочиха от ПБ.

Промяната беше подкрепена с голямо мнозинство и приета на две четения в едно заседание.