Властта разтовари бизнеса. Фирмите получиха още две години за еврото
Парламентът удължи крайния срок до края на 2028 г. и премахна риска годишните отчети да затрупат Търговския регистър с още стотици хиляди документи
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Парламентът удължи крайния срок до края на 2028 г. и премахна риска годишните отчети да затрупат Търговския регистър с още стотици хиляди документи
На 31 март изтича срокът за отчетите им
Топлофикационен експерт препоръча на абонатите да си платят сметките в срок
Предприятията с приходи и разходи под 500 лева и предприятията без дейност нямат това задължение
Отчетите на участниците в изборите са публикувани
Утре изтича крайният срок
Участниците в изборите на 27 октомври трябва да представят отчетите си
Те имаха срок до 30 работни дни след изборния ден според Изборния кодекс, или 19 юли 2024 г.
Клубът публикува годишните си финансови отчети за 2019 година.
Не са подали отчети пред Сметната палата, грози ги глоба до 10 бона
Топлинните счетоводители ще отчитат топломерите до 10 юли
София. "Няма нито една прахосана стотинка от разходите от служебното правителство", заяви проф. Георги Близнашки, премиер от служебния кабинет, по вре...
София. Отчет за извършената работа и за това какво са успели да направят ще започнат поетапно служебните министри от кабинета на Георги Близнашки. Пъ...
София. До края на днешния ден партиите трябва да представят пред Сметната палата финансовите си отчети за 2013-та година. Личностите, които са направи...
София. Министрите започват да отчитат свършеното от началото на мандата си през май. В понеделник, в последната седмица преди Коледа, първи с равносме...
София. Сметната палата публикува 33 отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за...