Японски проект обещава на човечеството безкрайно електричество

Преди повече от десетилетие японската компания Shimizu Corporation представи смела идея - изграждане на гигантски пояс от слънчеви панели около екватора на Луната. Проектът, известен като „Лунен пръстен“, предвижда инсталация с дължина над 10 900 километра, способна да произвежда енергия непрекъснато, без да бъде зависима от облаци, нощ или атмосферни условия. В основата на концепцията стои проста логика - в Космоса няма пречки за слънчевата светлина и производството може да бъде денонощно.

Идея, родена след катастрофа

Проектът дълго време остава в сянка, но интересът към него нараства след аварията във Фукушима Даичи през 2011 г. Япония започва да търси алтернативи на ядрената енергия и обръща поглед към по-радикални решения. Според разработчиците слънчевите панели в Космоса могат да произвеждат до двадесет пъти повече енергия от аналогични системи на Земята, именно заради липсата на атмосфера и непрекъснатото слънчево облъчване.

Как токът от Луната стига до Земята

Системата е замислена в няколко стъпки. Слънчевите панели преобразуват светлината в електричество, което се пренася чрез кабели до видимата страна на Луната. Оттам специални предаватели го превръщат в микровълни или лазерни лъчи, насочени към Земята. На повърхността енергията се улавя от така наречените ректени - антени, които я преобразуват обратно в електричество за мрежата. Предвижда се част от енергията да се използва и за производство на водород, което би могло да промени изцяло глобалната енергийна система.

Роботи ще строят на Луната

Реализацията на проекта разчита почти изцяло на автоматизация. Роботи ще изравняват терена, ще обработват лунната почва и ще изграждат самите панели. Човешкото присъствие ще бъде ограничено до малки екипи от астронавти, които ще поддържат системите. Планът включва използване на местни ресурси - лунният прах може да се превърне в строителни материали, а чрез химични процеси да се добиват вода и кислород.

Най-голямото препятствие - цената

Въпреки мащаба и потенциала си, проектът се сблъсква със сериозен проблем - липсата на финансиране. Икономисти предупреждават, че подобна инициатива би струвала огромни средства и към момента е трудно приложима. Освен това технологиите за пренос на енергия на разстояние от над 384 000 километра все още не са доказани в такъв мащаб. Дори разработчиците признават, че точна оценка на разходите не съществува.

Проектът днес - визия без реализация

Към днешна дата „Лунният пръстен“ остава на ниво концепция. Липсва подкрепа от големи космически агенции като NASA или JAXA, а реален график за изпълнение не е обявен. Въпреки това идеята продължава да привлича внимание като символ на възможното бъдеще на енергетиката - свят, в който изкопаемите горива могат да останат в миналото, а енергията идва директно от Космоса.

