Коя марка хладилници е номер едно? Изненадващ лидер изпревари Samsung и LG

Изборът на нов хладилник остава едно от най-трудните решения за домакинството. Пазарът е пренаситен с модели, функции и ценови диапазони. Ново изследване обаче дава по-ясна картина кои марки действително печелят доверието на потребителите и кои остават зад тях.

Според данните на Американския индекс за удовлетвореност на клиентите (ACSI) за 2025 година, водеща позиция при хладилниците заема Whirlpool. Компанията получава най-високата оценка сред всички конкуренти, като събира 84 точки - резултат, който я поставя над утвърдени лидери в сектора.

Оценяването е базирано на ключови фактори като цена, удобство при използване, наличие на интелигентни функции и качество на обслужването. Именно комбинацията от тези показатели изстрелва Whirlpool на върха и я отличава от конкурентите.

Особено впечатляващ е фактът, че марката успява да изпревари технологични гиганти като Samsung и LG, които традиционно се възприемат като едни от най-предпочитаните производители на домакински уреди.

В общото класиране за удовлетвореност при домакинските уреди Whirlpool също демонстрира стабилно представяне с 82 точки, като споделя първото място със Samsung. Година по-рано компанията дори е била едноличен лидер с по-висок резултат. LG остава на трета позиция с 81 точки, което показва минимални, но съществени разлики в потребителските оценки.

Американският производител се откроява не само при хладилниците. При микровълновите фурни и сушилните Whirlpool също заема първото място, съответно с 85 и 82 точки - знак за силно представяне в няколко ключови категории.

В останалите сегменти лидерството е разпределено между различни марки. При съдомиялните машини челните позиции се поделят от Bosch и LG с по 82 точки. При кухненските печки начело е Haier с 83 точки, а при пералните машини лидер остава LG с резултат от 84 точки.

Резултатите от изследването показват ясно, че при избора на хладилник вече не е достатъчно да се гледат само техническите характеристики или цената. Все по-важни стават реалните потребителски оценки и цялостното изживяване при използване на уреда - фактори, при които Whirlpool в момента се утвърждава като един от най-надеждните избори.

