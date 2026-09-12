Коя марка хладилници е номер едно? Изненадващ лидер изпревари Samsung и LG
Ново проучване разкри кои уреди наистина удовлетворяват клиентите
Следете всички новини, анализи и коментари за Хладилници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ново проучване разкри кои уреди наистина удовлетворяват клиентите
Те са известни с това, че предлагат най-надеждните продукти на пазара
Как живеят хората в Якутск
Недостиг на шофьори и много хора под карантина докараха до дефицит на стоки от първа необходимост
Чакаме 125 000 дози срещу Ковид-19
Те са поддържащи от -78 до -80 градуса температура.
Инициативата ''Ако си дал'', в която се закупуват хладилници, в които хората оставят годна храна, за да може от нея да се възползват нуждаещи се, се р...
Уличните хладилници, от които хората в нужда могат да вземат безплатно храна, вече са 28. Това съобщи пред бТВ Стефан Чолаков, който първи обособи хла...