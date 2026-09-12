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Откриха нов вид динозавър

Откриха нов вид динозавър

Необичаен нов вид динозавър бе открити в пустините на щата Юта, САЩ. 5 метровият звяр е член на семейството на трицератопите, ​​но е с огромен нос и...

17 юли | 14:00
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