Сензационна находка на 83 милиона години край Трън
Една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района
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Една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района
На впечатляващата вкаменелост се е натъкнал палеонтологът Георги Севов
Бозайниците са били под дълъг еволюционен натиск за бързо размножаване
Хадрозавроидът е тревопасен, живял е преди 70 млн. години
Беше оценен от 3 до 5 милиона евро преди продажбата
Цената му е 1.2 милиона евро
Една от жените, заяви, че се страхува от "горски пожари, недостиг на вода, глад и война
Шантавата история на Джери Лий Луис
Завроподът, който се хранел с растения, е живял преди около 92 млн. години
Учен го описва като най-странната вкаменелост
Находката е на австралийски учени
Находката е в Еквадор
Буенос Айрес. Гигантска "общинска тоалетна", създадена в зората на динозаврите е бил открита в Аржентина, предаде Би Би Си. Датирана на близо 240 мил...
Лондон. Скелет на диплодок е бил продаден на търг за £400,000 ($ 652,000), предаде Би Би Си. 17-метровият скелет на динозавъра бе открит в каменоломн...
Мексико Сити. Екип от археолози са открили фосилизирани останки от опашката на динозавър, живял преди 72 милиона години, в пустиня в северната част на...
Необичаен нов вид динозавър бе открити в пустините на щата Юта, САЩ. 5 метровият звяр е член на семейството на трицератопите, но е с огромен нос и...