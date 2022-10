Прокълнатият динозавър на рока. Жените му умират, парите му изчезват

Когато един ден баща му пристига с камиона си и му подарява комплект клавирни инструменти от тъмно дърво, животът на Джери Лий Луис се променя завинаги. Години по-късно целият свят ще говори за него като за великана, опитал се да измести от трона на рока Елвис Пресли. А на 28 октомври 2022 г., когато последният динозавър на рока, затвори очи, целият свят ще напише: „Той караше клавишите да се позчиняват”.

Джери Лий Луис - неукротимият рокендрол пионер, чийто скандален талант, енергия и его се сблъскаха в такива изключителни албуми като "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin' Goin' On" и изградиха кариерата му, разтърсена от лични скандали, почина на 87 години, оставяйки след себе си творчество, което може да бъде наречено енциклопедия на рока.

Последният оцелял от поколението на Елвис Пресли, Чък Бери и Литъл Ричард издъхна в дома си в Мемфис, Тенеси.

Син на някогашния контрабандист Елмо Люис и братовчед на телевизионния проповедник Джими Суагарт и кънтри звездата Мики Гили, Люис е роден във Феридей, Луизиана. Като момче той първо се научава да свири на китара, но намира този инструмент за твърде ограничен и копнее за инструмент, който могат да си позволят само богатите хора в града му - пиано. Така, когато го получава, той остава до последния си дъх свързан само и единствено с него. Жени и деца никога не са били така близко до Джери Лий, както вълшебният инструмент. На него той свиреше дори с краката си, хвърляйки в екстаз публиката.

От всички рок бунтари, появили се през 50-те години на миналия век, малцина са уловили привлекателността на новия жанр така незабравимо, както роденият в Луизиана пианист, който наричаше себе си "Убиеца".

„Той беше изпълнител, който караше феновете да крещят, а клавишите да се подчиняват, а на живо беше личност, изтъкана от огън“, пише „Сиатъл Таймс“.

"Имаше рокаджии. Имаше Елвис. Но не е имало чист рокендрол, преди Джери Лий Люис да нахълта с гръм и трясък", отбелязва почитател на Луис.

Колкото чист и перфектен е Джери, сядайки пред пианото, толкова хаотичен е в личния си живот. Той е от скандал към скандал.

За кратко, през 1958 г., той е претендент да замени Пресли като основен рок хитмейкър, след като Елвис е призован в армията. Но по време на турнето на Люис в Англия пресата научава три опасни неща: Той е бил женен за 13-годишната (може би дори 12-годишната) Майра Гейл Браун, тя е негова братовчедка и той все още е бил женен за предишната си съпруга. Турнето му е отменено, включен е в черния списък на радиото, а приходите му за една нощ спадат почти до нула, пише БГНЕС.

"Вероятно щях да пренаредя живота си по малко по-различен начин, но никога не съм крил нищо от хората", казва Луис пред „Уолстрийт Джърнал“ през 2014 г.

През следващите десетилетия се бори със злоупотреба с наркотици и алкохол, съдебни спорове и заболявания. Два от многото му бракове завършват с ранна смърт на съпругата му. Саманта Браун се развежда с него в началото на 70-те години на ХХ в. и по-късно твърди, че е била подложена на физическа и психическа жестокост, която едва не я довела до самоубийство.

"Ако все още бях омъжена за Джери, вероятно вече щях да съм мъртва", казва тя пред списание „Пипъл“ през 1989 г.

През 60-те години на ХХ век Люис се преоткрива като кънтри изпълнител и музикалната индустрия в крайна сметка му прощава, дълго след като той спира да има хитове. Той печели три награди "Грами" и записва с някои от най-големите звезди в музикалната индустрия.

През 2006 г. Люис излиза с албума "Last Man Standing", в който участват Мик Джагър, Брус Спрингстийн, Би Би Кинг и Джордж Джоунс. През 2010 г. Люис привлича Джагър, Кийт Ричардс, Шерил Кроу, Тим Макгроу и други за албума "Mean Old Man".

Албумът му от 1964 г. "Live at the Star Club, Hamburg" се смята за един от най-великите концертни записи.

Люис се жени седем пъти и рядко е далеч от неприятности. Четвъртата му съпруга, Джарън Елизабет Гън Пейт, се удавя в басейн през 1982 г., докато подава иск за развод.

Петата му съпруга, Шон Стивънс, 23 години по-млада от него, умира през 1983 г. от очевидна свръхдоза наркотици. В рамките на една година Люис се жени за Кери Маккарвър, тогава на 21 години. Тя подава молба за развод през 1986 г., като го обвинява във физическо насилие и изневяра. Той завежда насрещен иск, но в крайна сметка и двете молби са отхвърлени. Окончателно се развеждат през 2005 г. след няколкогодишна раздяла.

Двойката има едно дете, Джери Лий III. Друг син от предишен брак, Стив Алън Луис, на 3 години, се удавя в плувен басейн през 1962 г., а синът Джери Лий младши загива в пътнотранспортно произшествие на 19 години през 1973 г. Луис има и две дъщери, Фийби и Лори Лий, и настояща съпруга Джудит.

Финансите му също са хаотични. Луис е спечелил милиони, но дължи стотици хиляди долари данъци.