Златна седмица: 3 зодии с късмет без спирачки (6–12 април)

Три зодии ще привличат изключителен късмет през цялата седмица от 6 до 12 април 2026 г., когато Вселената ще внесе така необходимия тласък в живота ви.

В сряда, 8 април, Марс в Риби се подравнява с Уран в Телец. Уран скоро ще напусне този земен знак и няма да се върне до 2103 г.

Това деликатно подравняване също няма да се повтори дотогава, затова трябва да се възползвате от възможностите, когато се появят, пише Your Tango.

Нов цикъл започва, когато Марс навлиза в Овен в четвъртък, 9 април, създавайки стелиум в Овен, който ще бъде активен до 18 май.

Овен е един от най-влиятелните знаци през предстоящата година, особено след като и Сатурн, и Нептун се намират в този огнен знак. Колкото и Овенът да изисква действие и спонтанност, важно е да запазите баланс във всичко, което правите.

Да, някои възможности се появяват веднъж в живота, но трябва да подхождате обмислено.

ЛЪВ

Това е щастливото ново начало, което сте чакали, скъпи Лъвове. От 9 април до 18 май навлизате в един от най-силните си периоди за късмет и нови начала.

Марс влиза в Овен на 9 април, допълвайки стелиума в този огнен знак. Стелиумът е съвкупност от пет или повече планети, които носят късмет и концентрирана енергия в определена област от живота ви.

В този случай енергията на Овен символизира изобилие и ново начало.

Като огнен знак е важно да подхождате осъзнато към този период и транзита на Марс.

Подобно на Овена, често действате импулсивно и мислите по-късно. Възползвайте се от възможностите, но бъдете внимателни и обмислени в избора си.

Уверете се, че решенията ви ви водят към новото начало, което е предназначено за вас.

РАК

Вие се подготвяте за този момент отдавна, Раци. В сряда, 8 април, Марс в Риби се подравнява с Уран в Телец, създавайки динамична и положителна енергия.

Марс в Риби носи късмет, а Уран в Телец засяга мечтите ви и важните социални връзки в живота ви.

С това подравняване вие достигате края на цикъл, започнал през 2020 г. Това е моментът, към който сте вървели, затова е важно да сте готови да приемете живота, за който винаги сте мечтали.

Марс в Риби и Уран в Телец са били в съвпад на 25 май 2020 г., отново на 4 май 2022 г. и на 19 април 2024 г. Помислете какво се е случвало в живота ви тогава – това ще ви помогне да разберете значението на този период и как ще повлияе на бъдещето ви.

Тъй като това подравняване няма да се повтори до 2103 г., то е наистина шанс веднъж в живота да преследвате мечтите си и да се възползвате от късмета си.

БЛИЗНАЦИ

Позволете си да се развивате, Близнаци. В събота, 11 април, Луната образува съвпад с Плутон във Водолей, което ви насърчава да се превърнете в човека, който съдбата ви изисква. Като въздушен знак тази енергия ще ви е близка, макар и да ви предизвиква по най-добрия начин.

Водолей ви подтиква да излезете от зоната си на комфорт и от това, което ви носи само краткотрайно удовлетворение.

Вместо това се фокусирайте върху дългосрочните си цели – нещо, с което често имате трудности. Отлагането на моментното удоволствие може да не изглежда приятно, но ще ви донесе награда в бъдеще.

Луната и Плутон носят възможности за растеж и трансформация. Тази енергия ви вдъхновява да се възползвате от нови възможности и житейски пътища.

Макар личното ви развитие да е във фокус, този период може да ви отведе и към пътувания или нови социални среди. Това е време да разширите съзнанието и сърцето си, за да влезете в живота, който винаги ви е бил предначертан.

Опитвайте нови неща и го приемете като експеримент, за да откриете какво наистина резонира с душата ви.



