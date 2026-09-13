10- годишна смая шефа на НАСА. Зададе му най-мистериозния въпрос
Айзекман отговори на писмото на малката Каела
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Айзекман отговори на писмото на малката Каела
В сряда Марс в Риби се подравнява с Уран в Телец
Носи уникарлна енергия
Напусна мистичните Риби и влезе в огнения Овен
Огромна енергия ще донесе нови лични връзки
Планетата е ретроградна от 4 май до 13 октомври
Предстои напрегнат период за всички знаци
Планетата може да е най-малката и най-бавната, но влиянието ѝ е значително
Ако са мъдри, ще имат пари, любов и щастие
Пътят на планетата назад ще продължи 5 месеца
Възможни са политически заговори, финансови фалшификации и фанатични религиозни течения
Днес Слънцето навлезе в зодиакалния знак Водолей
Само 4 планети останаха ретроградни
Чака ги горещо лято на компромати и задкулистни сделки
Всички идеи, генерирани по новолуние, започват да дават плод
Леденото джудже в миналото е било покрито с вода
Огромните планини на Плутон вероятно са вулкани, които са изригвали лед и други летливи вещества. Това сочи ново проучване, цитирано от Discovery News...
"Изумителни" разкрития ще направи днес НАСА на специална пресконференция, обяви преди минути Independent. Д-р Алан Стърн, планетарен учен и ръководит...
НАСА показа видео от космическата сонда New Horizons на Плутон. Видеото е създадено от снимки, направени на 14 юли, с инструмента LORRI на разстояние...
Плутон се оказва малко по-голям, отколкото учените предполагаха. Новите данни от космическия апарат "Нови хоризонти" противоречат на досегашните прогн...