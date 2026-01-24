6 планети се подреждат. Дойде часът на истината!

Дойде небесната кулминацията, в която 6 планети - Юпитер, Меркурий, Венера, Марс, Уран и Плутон днес изглеждат подредени по протежение на еклиптиката.

Най-доброто време за наблюдение е между 17:30 и 21:00 ч.

Тази мощна концентрация на енергия е като стартова площадка за нова ера във личните взаимоотношения, поставяйки на изпитание силата на кръга от роднини, приятели и съмишленици.

Този ден носи преглед на правилата на играта при всякаква форма на партньорство. Носи разрушаване на досегашни връзки и намиране на неочаквана подкрепа в други, които досега не сте забелязвали.

В центъра на тази огромна промяна пулсира мощен и безмилостен аспект: съединението на Слънцето и Плутон.

Плутон, планетата на подземния свят, под ярката светлина на Слънцето, изважда на повърхността всичко, което е било скрито: най-силните, понякога плашещи амбиции; страхове, тайни желания, за които е неудобно да се мисли; вътрешни конфликти, от които душата е уморена.

Това е моментът на истината, в който се отхвърля самоизмамата, за да се превърне тя в акт на сила. Може внезапно да осъзнаете, че истинската ви цел е далеч от това, към което сте свикнали да се стремите. Това е денят на вътрешната революция, в който първият указ е безкомпромисна честност със себе си.

Към този емоционален фон се прибавя и материален ефект. Ретроградният Уран е в Телец, което предполага внезапни събития, свързани с получаване на пари или с преразглеждане на семейния бюджет.

И това е част от общото пречистване – освобождаване не само на душата, но и на портфейла от всичко излишно.

