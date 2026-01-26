Край на 13 годишен период! Плутон носи нещо отдавна забравено

Тези дни планетите произвеждат повече новини от политиците.

След парада на планетите, днес се случва едно небесно събитие, което е за първи път от 165 години.

Нептун, планетата на илюзиите фантазиите, вдъхновението, влиза в зодията Овен.

След 13 години пребиваване в мистичните Риби, което създаваше обща несигурност, размазани граници и неяснота, днес огненият Овен предполага началото на нов период с чисто нова енергия. Духовете ще се разбунят, идеите ще почнат да се реализират, действията ще са на забързани обороти.

Не вярвате ли? Един прост факт – последният път, когато се е случвало, е започнала Гражданската война в САЩ.

Едно е сигурно - правилата на играта от днес ще се променят драстично, а девизът ще е: Стани и действай!

Нептун в Овен ще направи сънищата активни, духовността смела, а за илюзиите – незабавна реализация.

Положителното е, че се отваря мощен импулс за действие, креативността ще стане настойчива и смела, а вдъхновението – активно.

Проблемът е, че Нептун в Овен има сенчеста страна. Идеализмът може да се развие във фанатизъм и агресивно налагане на възгледи.

Затова има голяма вероятност за увеличаване на духовните и идеологическите конфликти, както и появата на манипулативни лидери, скрити зад революционни мотиви, които ще заблуждават.

Основната задача за всеки е да се научи как да свързва мечтата и реалността, без да изпада във фанатизъм и самоизмама. Ако успеете, ще си гарантирате да станете успешен иноватор в тази нова ера.

