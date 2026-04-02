Розовата луна обръща връзките на 3 зодии през април

Първите дни на април идват с усещане, че нещо се измества – невидимо, но категорично. Пълнолунието в Везни не просто осветява небето, а вади на показ онова, което дълго е стояло в полусянка – отношения, решения, чувства, които сме отлагали.

Това е т.нар. Розова луна, но зад поетичното име се крие напрежение. Емоциите скачат, импулсите вземат връх, а балансът – любимата дума на Везни – се оказва по-крехък от всякога. Енергията е противоречива – от една страна приповдигната, почти еуфорична, под влиянието на Юпитер, от друга – натежала, сериозна и дори потискаща заради Сатурн.

Астрологът Кайл Томас предупреждава: възможни са сблъсъци на его, ревност, борба за контрол. И точно когато всичко изглежда като празник – може да се окаже, че под повърхността тлее напрежение, според хороскопа на списание People.

И така – какво носи това пълнолуние за всяка зодия:

Овен

Това е моментът, който не търпи отлагане. Връзките ти стигат до повратна точка – или се задълбочават драматично, или се разпадат със същата сила. Възможни са признания, съвместно съжителство, дори годеж или брак. Но ако нещо не е истинско, разговорът няма как да бъде избегнат.

Телец

Работата те залива като вълна. Повече задачи, повече отговорности, възможност да завършиш важен проект или да поемеш нови ангажименти. Ако обаче нещо приключи – включително работа – това е знак за по-добра възможност напред. Обърни внимание и на здравето си.

Близнаци

Сърцето ти говори по-силно от разума. Емоциите излизат на преден план, а миналото напомня за себе си. Възможни са важни теми, свързани със семейството, дома или жилището – преместване, промяна или нова подредба на личното пространство.

Рак

Домът и близките стават център на събитията. Възможни са решения, които променят семейната динамика или средата ти на живот. Това е момент да се вслушаш в себе си – интуицията ти няма да те подведе.

Лъв

Думите ти имат сила. Пълнолунието ти дава сцена – за идеи, за изява, за важни послания. Ако имаш нещо за казване – сега е моментът. Възможни са ключови проекти, свързани с комуникация, медии или личен бранд.

Дева

Финансите ти влизат в центъра на вниманието. Възможно е увеличение на доходите, нова оферта или страничен проект. Но също така – край на източник на доход. Време е да преосмислиш стойността си и да поискаш повече.

Везни

Прожекторите са насочени към теб. Личен проект, идея или важна цел достига кулминация. Това е момент на сила – да заявиш себе си, да поискаш това, което заслужаваш, и да покажеш кой си всъщност.

Скорпион

Забави темпото. Пълнолунието ти подсказва, че имаш нужда от почивка. Умората може да те настигне, но в това има и шанс – да се обърнеш навътре, да чуеш себе си, да разбереш какво наистина искаш.

Стрелец

Животът ти се социализира. Срещи, събития, нови хора – всичко се активира. Възможно е някой да ти подаде ръка за важна мечта. Не се изолирай – точно сега контактите ти носят шанс.

Козирог

Кариерата излиза на преден план. Възможна е оценка, повишение или нова възможност. Това е момент да погледнеш назад – и напред. Какво си постигнал и накъде искаш да вървиш?

Водолей

Хоризонтът се разширява. Образование, пътувания, духовност – всичко, което те извежда извън рамката, сега е активирано. Ако усещаш зов за промяна – следвай го.

Риби

Дълбоките връзки се разклащат или укрепват. Партньорства – в любовта или бизнеса – преминават през тест. Възможни са и промени, свързани с финанси, инвестиции или споделени ресурси. Балансът вече не е избор – той е необходимост.

