Розовата луна обръща връзките на 3 зодии през април
А Стрелеца се социализира
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А Стрелеца се социализира
Търси се баржа за прехвърляне на част от товара, но в момента няма свободна
Заради неукрепен скат на съседен строеж загражденията рухнаха Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов разпореди да се укрепи оградата на Благоев...
Велико Търново. С 550 хил. лв укрепват свлачището, което застрашава улица и сграда в Източната промишлена зона на Горна Оряховица. Това е първият ет...