Не ги изхвърляйте! Ето ви идеи за какво можете за използвайте корите от яйца

Яйцата са неизменна част от менюто на всяко българско семейство, но в огромния брой случаи черупките и картонените им опаковки отиват директно в кофата за боклук. Това всъщност е огромна грешка, която ви лишава от безплатни и изключително полезни ресурси за бита. Чистите яйчени черупки и самите картонени кори могат да ви спестят много пари за скъпи торове, препарати и градински консумативи.

Вълшебна храна за цветята и зеленчуците

Яйчените черупки са съставени почти изцяло от калциев карбонат, което ги прави идеален натурален подобрител за почвата. Преди употреба е важно да ги изплакнете добре и да ги оставите да изсъхнат напълно, за да не привлекат вредители или миризми.

След като изсъхнат, ги натрошете на ситно или ги смелете в блендер до състояние на прах. Този калциев прах е изключително ценен за доматите, пиперките и патладжаните, тъй като ги предпазва от върхово гниене. Достатъчно е да добавите шепа от него в дупката при засаждането им или да го вкопаете около корените на стайните растения. За по-бърз ефект може да си направите течен тор, като накиснете смлените черупки във вода за няколко дни и след това полеете насажденията.

Естествен щит срещу градински вредители

Ако градината ви е нападната от охлюви, които унищожават младите листа на зеленчуците, натрошените черупки ще ви спасят без грам химия. Поръсете по-едро натрошени парчета в плътен кръг около стъблата на застрашените растения. Острите ръбове на черупките създават непреодолима и болезнена бариера за меките тела на охлювите и те бързо ще се откажат от атаката.

Картонените кори като идеален инкубатор за разсад

Самите кутии и кори, в които купуваме яйцата, са направени от пресован картон, който се разгражда перфектно в природата. Това ги прави перфектни съдове за стартиране на ранен разсад от семена на цветя, билки или зеленчуци.

Напълнете всяка вдлъбнатина на кората с малко почвена смес, засадете семената и поливайте редовно с пулверизатор. Когато растенията поникнат и станат готови за разсаждане на открито, няма нужда да ги вадите и да наранявате корените им. Просто разрежете кората на отделни кутийки с ножица и ги засадете директно в почвата. Картонът бързо ще изгние в земята, а корените ще преминат свободно през него.

Почистване на упорити петна и заточване на блендера

В кухнята яйчените черупки действат като неабразивен и напълно безвреден почистващ препарат. Ако имате загорели тенджери, тигани или термоси със силен налеп от кафе и чай, поставете вътре натрошени черупки, добавете малко топла вода и капка веро, след което разклатете енергично. Твърдите парченца ще остържат мръсотията без да надраскат повърхностите.

Освен това, ако ножовете на блендера ви са се затъпили, не бързайте да купувате нов уред. Пуснете няколко цели изсушени черупки в каната, добавете малко вода и включете уреда на висока скорост за една минута. Този трик ще заточи остриетата и едновременно с това ще почисти труднодостъпните места под тях.

Ускорител за компоста и декорация

Ако събирате органични отпадъци за компост, черупките от яйца са задължителна добавка за обогатяване на сместа с минерали. Картонените кори също могат да се накъсат на ситни парчета и да се добавят към сухата въглеродна маса в компостера.

Във вътрешния интериор на дома половинките от цели черупки могат да се превърнат в миниатюрни саксии за сукуленти или оригинални свещници за чаени свещи, които да подредите обратно в добре почистена картонена кора за ефектна и екологична декорация в рустикален стил.

