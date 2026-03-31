Наше село крие дълбока и зловеща тайна

В северозападния край на България, близо до границата със Сърбия, се намира Шишенци - село, което на пръв поглед не се различава от десетките обезлюдени населени места в региона. Но зад привидното спокойствие се крие репутация, която от години привлича любопитни, изследователи и търсачи на необяснимото.

Местните жители разказват за странни събития, които трудно намират логично обяснение. Най-често се споменават случаи на хора, които изчезват без следа в околностите на селото. Макар официални доказателства да липсват, историите се предават от поколение на поколение и оформят усещането, че районът „не е като другите“.

Някои твърдят, че през нощта край селото могат да се видят необясними светлини или сенки, които се движат без източник. Други разказват за странни звуци - стъпки, шепот или внезапни шумове в напълно безлюдни части на селото. Общото в тези свидетелства е усещането за наблюдение, което хората описват като натрапчиво и трудно за игнориране.

С времето Шишенци започва да се споменава и като „селото на духовете“. Част от изоставените къщи, обрасли с растителност, допълват тази атмосфера и подсилват впечатлението за място, в което времето е спряло – или поне се движи по свои правила.

Независимо дали става дума за легенди, внушение или реални, но необяснени явления, едно е сигурно - Шишенци остава едно от онези български села, за които се говори тихо и с известна доза страх. А понякога именно такива места съхраняват най-дълбоките и неразгадани истории.

