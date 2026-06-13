Наше село крие дълбока и зловеща тайна
Легенди за изчезвания, сенки и странни явления го превръщат в една от най-мистериозните точки на България
Следете всички новини, анализи и коментари за Шишенци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легенди за изчезвания, сенки и странни явления го превръщат в една от най-мистериозните точки на България
Изкланите на път за венчавка сватбари играят кърваво хоро до днесИзстрелват се към небето, може и да са извънземни, смятат в селото Мръкне ли, страх...