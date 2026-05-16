Сензационно откритие за Черната смърт обръща историята

Средновековен документ, останал незабелязан с векове в архивите на Британската библиотека, хвърли нова светлина върху една от най-страшните пандемии в човешката история – Черната смърт.

Откритието е описано в ново научно изследване, публикувано в списанието Historical Research, озаглавено „Surviving the Black Death in medieval England: recovering from the pestilence".

Историците попаднали на малко парче пергамент, включено в регистрите на имението Уорбойс, собственост на Ramsey Abbey. Документът съдържа нещо изключително рядко за онова време – имената на хора, които са се разболели от чумата… и са оцелели.

Докато повечето исторически източници за Черната смърт се фокусират върху милионите жертви, този документ разказва друга история – за оцеляването.

Монасите от абатството подробно записвали кои селяни са били толкова тежко болни, че не са могли да работят на земите на господаря, както и колко време е продължило отсъствието им.

Сред имената в документа изпъкват хора като Хенри Браун, който се възстановил само за седмица, както и Джон Деруърт и Агнес Моулд, които боледували цели девет седмици.

Изследователите установяват, че средната продължителност на заболяването е била между три и четири седмици, а повечето хора са успявали да се върнат на работа за по-малко от месец.

Това е особено впечатляващо, като се има предвид колко жестока е била болестта. Симптомите на бубонната чума включвали огромни болезнени подутини по лимфните възли, висока температура, кърваво повръщане и тежко изтощение.

Според учените откритието показва, че възстановяването от чумата е било по-често, отколкото се е смятало досега.

Интересен детайл е, че голяма част от оцелелите били по-заможни арендатори. Това подкрепя теорията, че хората с по-добър стандарт на живот вероятно са имали по-голям шанс да преживеят инфекцията – вероятно благодарение на по-добро хранене и по-малък риск от вторични инфекции.

Авторите на изследването подчертават, че документът е практически уникален, защото систематично проследява конкретни хора, разболели се по време на чумната вълна през лятото на 1349 година.

Според историците това откритие променя начина, по който гледаме на Черната смърт – не само като история за смърт, а и като история за човешка издръжливост и оцеляване.

