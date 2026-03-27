Какво означава изразът „от незапомнени времена“? Ето я точната дата

Изразът „от незапомнени времена“ се използва масово като синоним на много далечно минало, но в английската юридическатрадиция той има строго определено значение. Според анализ, цитиран от IFLScience, терминът обозначава всички събития, случили се преди 1189 г. Това е годината, в която на престола се възкачва крал Ричард I Лъвското сърце. Именно тази дата е избрана като условна граница на „живата памет“ в правото.

Правилото се оформя през XIII век, когато английските съдилища търсят начин да решават сложни спорове за земя и собственост. Съдиите стигат до извода, че събития от прекалено далечното минало не могат да бъдат доказани нито със свидетели, нито с надеждни документи. Затова е въведена ясна отправна точка, след която фактите могат да се считат за проверими.

От този момент нататък всичко, случило се преди 1189 г., попада в категорията „от незапомнени времена“, тоест извън обсега на правно доказуемата памет. Така изразът придобива конкретно съдържание, далеч от днешното му свободно използване в ежедневния език.

Ако се изчисли периодът от тази условна граница до днес, той надхвърля осем века - приблизително 836 години и 193 дни. Това показва колко дълбоко в миналото се намира тази юридическа линия.

В съвременната реч изразът вече се използва по-скоро преносно, без връзка с конкретни дати. Въпреки това произходът му остава здраво свързан с решение на средновековните съдилища, което продължава да влияе върху правната традиция и до днес.

