Пророкът на Страшния съд с шокиращо предсказание за Тръмп
Самопровъзгласилият се „нов Нострадамус“ твърди, че идва глобален конфликт и невъзможен трети мандат
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Самопровъзгласилият се „нов Нострадамус“ твърди, че идва глобален конфликт и невъзможен трети мандат
Отправи призив за незабавно връщане на мандата
Президентът се вкара при символа на корупцията, каза Румяна Коларова
Президентът връчва мандат на задкулисието
Обвинителни актове за хората на Доган, не мандати, каза лидерът на МЕЧ
Сокола десетилетия наред източваше финансовите сили на държавата и спекулираше с етническия мир
Процедурата по връчването на мандатите започна в понеделник
Той все повече действа като политик, отбеляза политологът
Кольо Колев прогнозира нетипични за България съюзи
Да се върви по Конституция, зове лидерът на ДПС
Хората на Слави предлагат експертен кабинет с третия мандат, ако Радев им го даде
Според него третият мандат е отговорност на президента Румен Радев
Той коментира, че в момента БСП не е в добра кондиция
NEXO e криминален казус, който, за съжаление, има допир с политиката в България
За съжаление мандат на БСП означава само едно – директни избори, смята Явор Божанков
"Времето е на наша страна", категоричен е той
Държавният глава Румен Радев прояви трезва преценка и здрави нерви
„Сега е необходимо да участваме в диалог и да търсим решение“, посочи Янев
Така съм преценил и разчитам, че БСП ще направи максимално възможното
Според него на БСП ще им е доста трудно да съставят правителство